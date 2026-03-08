Detalji jezive saobraćajne nesreće kod Šapca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Korman kod Šapca poginule su majka (49) i njena ćerka (25), prenose srpski mediji.

Prema prvim informacijama, njih dvije nalazile su se u automobilu koji je nakon silovitog sudara završio pored puta. Na fotografijama sa mjesta nesreće vidi se potpuno uništen bijeli automobil, čiji je zadnji dio gotovo u potpunosti smrskan, dok je i krov drugog vozila deformisan od jačine udara.

„Prema prvim informacijama, u automobilu su bile majka i ćerka. Nažalost, obje su nastradale na licu mjesta od zadobijenih povreda. Ljekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt“, rekao je za medije izvor upoznat sa slučajem.

On dodaje da je vozilo beogradskih registarskih oznaka potpuno uništeno.

„Automobil je potpuno uništen, dio vozila je sabijen kao limenka. Kada smo vidjeli vozilo, bilo je jasno da je sudar bio izuzetno jak“, naveo je izvor.

Policija je u saradnji sa nadležnim tužilaštvom obavila uviđaj i utvrđuje sve okolnosti ove tragedije koja je potresla cijeli kraj.

Podsjetimo, u ovoj nesreći povrijeđeni su i muškarac i žena iz drugog vozila koji su odmah prevezeni u šabačku bolnicu.

"Oboje su zadobili teške povrede, ali su van životne opasnosti", ističe izvor.