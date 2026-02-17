Marko Daničić, drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića, uhapšen je u kući u Grockoj usred noći.

Izvor: Instagram/mmasavezsrbijeandefs.rs/MUP Srbije/Screenshot

U ponedeljak 16. februara je u Grockoj u Beogradu uhapšen Marko Daničić, drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića. Sredinom januara je u Barseloni u Španiji uhapšen Vasilije Gačević, njegov saučesnik, a prema saznanjima "Telegrafa", Daničić je uhapšen u kući u Grockoj nakon što je ušao u Srbiju iz Hrvatske 10. februara ove godine.

Prema informacijama pomenutog portala, porodična kuća Daničića nalazi se na samom ulazu u Grocku. Dvorište je ograđeno živom ogradom i ne vidi se sa ulice.

Komšije ništa nisu znale za hapšenje. Kako su rekli za pomenuti portal, za hapšenje su čuli u medijima i na društvenim mrežama.

Da podsjetimo, Vasilije Gačević i Marko Daničić su osumnjičeni da su tokom noći 24. na 25. februara 2024. godine pretukli i izboli nasmrt Stefana Savića, reprezentativca Srbije u MMA. Krili su se skoro dvije godine - Gačević je uhapšen 19. januara ove godine u Barseloni i trenutno se nalazi u zatvoru u Španiji.

(Telegraf/MONDO)