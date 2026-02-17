Marko Daničić, osumnjičen za ubistvo MMA borca Stefana Savića, uhapšen u Grockoj nakon što je mjesecima boravio u Srbiji koristeći lažnu ličnu kartu.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Marko Daničić, koji je po potjernici koja je za njim bila raspisana zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu MMA borca Stefana Savića, uhapšen sinoć u naselju Grocka, potpuno je promijenio lični opis. On je, kako se vidi na prvim fotografijama posle njegovog privođenja pustio kosu i bradu, a značajno je povećao i tjelesnu masu.

Podsetimo, potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe, Odseka za ciljane potrage, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Beogradu, posle višemjesečne operativne obrade, uhapsili osumnjičenog koji je 10. feburara ove godine iz Hrvatske ušao u Srbiju i krio se do hapšenja. Za ulazak u Srbiju, kako je naveo ministar, koristio je ličnu kartu svog brata D. D. izdatu u Republici Hrvatskoj.

Podsjetimo, njegov saučesnik Vasilije Gačević (25) nedavno je uhapšen u Španiji, a u početku se sumnjalo da se i Daničić nalazi u istoj državi.

Stefan Savić, MMA borac i reprezentativac Srbije ubijen je u noći između 24. i 25. feburara 2024. godine u Dunavskoj ulici na Dorćolu, u samom centru Beograda. Dok su brutalno ubadali nožem mladića na sred ulice, slučajni prolaznik S. S. pokušao je da mu pomogne, ali su onda, kako se sumnja Daničić i Gačević napali i pokušali da ubiju i njega.

Posle zločina, kako je Kurir pisao, pobjegli su i izgubio im se svaki trag.

Gačević je uhapšen 19. januara u Barseloni, a prema pisanju španskih medija, u iznajmljenom apartmanu krio se gotovo četiri mjeseca, nakon što je u grad stigao u oktobru prošle godine.

"Istraga je otkrila da je koristio lažni identitet. Istražitelji su najprije u bazi podataka pronašli osobu za koju su sumnjali da je riječ o bliskom prijatelju osumnjičenog Gačevića, da bi se u međuvremenu ispostavila da se radi upravo o njemu", naveli su oni.

Gačević se trenutno nalazi u pritvoru u Španiji i očekuje se njegovo izručenje Srbiji.