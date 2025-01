Ispovjest majke ubijenog MMA borca Stefana Savića.

Izvor: Instagram/mmasavezsrbijeandefs.rs/MUP Srbije/Screenshot

"Da te javno pred kamerama zakolju i šutiraju dok ti ležiš, a pritom nećeš da se braniš, kakve su to zveri, recite mi", potresne su riječi Jasmine, majke Stefana Savića (23) koji je ubijen krajem februara prošle godine. Njega su nasmrt izboli nožem Vasilije Gačević (23) i Marko Daničić (23) koji se gotovo 11 mjeseci nalaze u bjekstvu i od njih nema nikakvog traga ni glasa.

Jasmina Savić, majka ubijenog Stefana Savića od dana kada je izgubila sina, zajedno sa svojom porodicom, prolazi kroz ogromnu patnju i bol. Kako su ubice njenog sina već skoro godinu dana u bjekstvu, ova hrabra majka odlučila je da se još glasnije bori za pravdu za svog sina Stefana kojeg su mučki i krvnički ubijen u noći između 24. i 25. februara prošle godine.

U potresnoj ispovjesti Jasmina je otvorila dušu i ispričala kroz šta je sve prošla proteklih mjeseci.

"Nema dana da ne dođem na groblje. Ja znam da je on tijelom dole, ali njegova duša živi i on će uvek biti u našim srcima. Nikada više neću spokojno spavati, nikada se više neću smijati, a život bez smijeha nije život. Utjehe nema, to je bol koja ne prolazi i ne može da se opiše riječima. To vas boli, a niste bolesni, povraća vam se, muka vam je, plačete iz sveg glasa. Bol za cio život moj i naše porodice", priča kroz suze Jasmina i dodaje:

"Mi ga često sanjamo, znate.. Sanjamo sve lijepo. Javlja mi se u snu, svašta mi kaže. Bili smo jako vezani. On kako ustane vedrog duha, s osmjehom na licu, prvo pita: 'Majko, hoćeš da napraviš kafu sinu, ljubi te sin'. Znao je on da cijeni sve to što smo prema njemu i sestri bili jako posvećeni suprug i ja. Naša djeca bila su voljena. Brinuo je o nama. Mi smo našu djecu lijepo vaspitavali, nikada se povišen ton u našoj kući nije mogao čuti. Onda se zapitam, zašto bas ja, zašto baš mom sinu ovako nešto da se desi? Zašto monstrumi da mi oduzmu dijete."

Za smrt sina saznala sutradan

Stefanova mama je ispričala kako je saznala najcrnju vest, da njenog sina više nema.

"Ja sam za smrt sina saznala sutradan. Došao je inspektor da mi kaže da mi je sin ubijen. Mislila sam da ću da umrem. Da sam bar saznala odmah to veče, možda bih spasila moje dijete", priča neutješna majka.

Ubice Stefana Savića izbole 19 puta

Jasmina je potvrdila da je Stefan izboden 19 puta.

"Ološi su ga izboli 19 puta i pobjegli. Oni su bili pet na jednog. Takvi nikada ne idu sami, zato što su to ološi koji bodu sa strane i iza leđa", kaže Jasmina i dodaje:

"Znate, kada me je majka jednog od ubica nazvala rekla je: 'Ja ne znam šta se desilo' Izgleda da je to jedna od brojnih stvari koje ona nije znala o svom sinu. Vjerujem da nije upućena ni u ostala dešavanja u njegovom životu. Toliko je brinula o njemu."

Otac ubice rekao da je pogriješio u vaspitanju

Jasmina je otkrila da je otac jednog od ubica priznao da je pogriješio u vaspitanju.

"Otac jednog od ubica je rekao da je, eto, 'pogriješio u vaspitavanju svog sina'. On je pogriješio, a ja svog lijepo vaspitala, pa sam ja kažnjena za cio život. Pitamo se da li je zaista moguće da se godinu dana roditelji nisu čuli sa svojom djecom, ma dajte.. Ja bih do mog išla puzeći. Eto kakav su odnos imali. To što se ne predaju i odgovaraju za ubistvo koje su počinili dovoljno pokazuje kakvi su monstrumi i neljudi", rekla je Jasmina.

Ona je dodala i da su ubice njenog sina radili šta su htjeli.

"Još jedna jako važna stvar. Gdje su ta deca živjela? Od čega su plaćala iznajmljen stan, a nisu bili zaposleni? Ko ih je finansirao da žive sami? Radili su upravo šta su htjeli. Gledala sam snimke ubica. To su izgubljeni pogledi. Naneli su nam bol za cio život. Svakog dana se molim Bogu da ih kazni", kaže uplakana majka Stefana Savića.

Stefan je bio uspješan MMA borac i reprezentativac Srbije. U najboljim godinama i vrhuncu karijere, njegov život prekinule su ubice Vasilije Gačević i Marko Daničić.

"Djeca monstrumi ubijaju drugu normalnu djecu, iz dobrih porodica, samo zato što umisle da imaju neku moć. Ja sam mog sina učila čistoti i dobroti, a da svoju vještinu pokazuje samo čestito, u ringu. Nisam ga vaspitala da se brani od monstruma, a možda je trebalo. Da te javno pred kamerama zakolju i šutiraju dok ti ležiš, a pritom nećeš da se braniš, kakve su to zvijeri, recite mi? Moj Stefan bio je sjajan sportista, predstavljao je našu državu. Znate li koliko je truda i rada potrebno da se država predstavi u najlepšem svijetlu? Trenirati tri puta dnevno, biti zdrav i disciplinovan. Zar su MMA borci ti koji prave probleme? Zašto ovi ološi nisu mom sinu polomili vilicu nego ga ubili? Takav dečko kakav je bio moj Stefan više ne postoji, i stas i glas, i ta neka unutrašnja lepota. Ološ je na takve ljubomoran", kaže Jasmina.

Dobio poziv da igra za Italiju

Stefan je, prema njenim riječima, dobio poziv da igra za Italiju, gde je i rođen, ali zbog ljubavi prema Srbiji taj poziv je odbio.

"Italijani su ga zvali da bori za njih, jer je rođen tamo, on nije htio. Kaže: 'Ja ne mogu da obučem italijanski dres, ja sam Srbin'. Kad sada sagledam situaciju, pitam se da li će Srbija bar dijelom biti posvećena njemu, kao što je on bio njoj. Na kraju se ovo desi, pitam se da li je bolje da je otišao. Sve je to mnogo bolno kada se prisećam. Boli sve, i neće bol da prođe nikada", kaže ona.

Stefan je bio uzor i primjer omladini. Pomagao je svakome kome je pomoć bila potrebna.

"On je bio stvarno jedno oličenje dobrote i čistote. Pomagao je svakome. Kada primeti da neko pati, on odmah kaže: "'Majko, daj da im pomognemo"', kaže sagovornica

Najteži praznici do sada

Protekli praznici su im, kako kaže Jasmina bili najteži praznici do sada.

"Nisu uništili samo njegov život, uništen je život i porodice, prijatelja, saradnika kao i mnogih drugih. Nikada teži period nismo imali u životu, a za praznike nam je bilo posebno teško", rekla je Jasmina.

Podsjetimo, Stefan Savić ubijen je u noći između 24. i 25. februara prošle godine. Njega su, Vasilije Gačević i Marko Daničić izboli su nasmrt nožem. Ubice su u bjekstvu već godinu dana, a nalaze se i na Interpolovoj crvenoj potjernici.

Posljednja informacija koja se pojavila u medijima je da se nalaze u jednoj od zemalja Centralne Amerike. Međutim, te informacije nikada nijesu zvanično potvrđene. Pisalo se i da su osumnjičeni odmah nakon ubistva Stefana Savića otišli u stan kod jednog od njih, a zatim pobjegli na Kosovo, gde su navodno nelegalno prešli administrativnu granicu, ali zvaničnih potvrda nikada nije bilo.

(Blic/MONDO/Ivana Vlajković)