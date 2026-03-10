Sinoć lišen slobode crnogorski državljanin osumnjičen za krijumčarenje migranata.

Policijski službenici granične policije u Nikšiću, su u mjestu Kočani kontrolisali vozilo nikšićkih registarskih oznaka kojim je upravljao crnogorski državljanin Z.P. iz Nikšića, saopštili su iz UP.

Kontrolom je utvrđeno da su se u vozilu kojim je Z.P. upravljao nalazila četiri lica koja su identifikovana kao državljani Sudana: A.B. (19), A.B. (27), H.A. (20) i A.A. (21).

Kriminalističkom obradom je utvrđeno da su ova lica imala namjeru da putuju u Bosnu i Hercegovinu, a zatim u zemlje Evropske unije, dok su kao krajnje odredište naveli Francusku i Italiju.Ž



Nakon prikupljenih obavještenja, postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću naložio je da se Z.P. liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Osumnjičeni će danas, uz krivičnu prijavu, biti sproveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.