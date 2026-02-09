Vasilije Gačević promenio izgled nakon ubistva MMA borca Stefana Savića.

Izvor: MMA savez Srbije/MUP Srbije

Vasilije Gačević (25), jedan od dvoje osumnjičenih za ubistvo MMA borca Stefana Savića tokom noći 24. na 25. januar 2024. godine u Beogradu, uhapšen je u Barseloni u Španiji sredinom januara ove godine i prema saznanjima "Kurira", potpuno je promijenio lični opis. Namjerno je to uradio kako ga ne bi prepoznali zbog fotografija koje su kružile medijima i društvenim mrežama.

"Namjerno je mijenjao izgled kako ne bi ličio na fotografije koje su kružile medijima. Pustio je kosu i dobio na kilaži, što mu je pomoglo da se mjesecima neometano krije. Imao je potpuno izmišljen identitet i iznajmio je turistički apartman u Gotskoj četvrti, u samom centru grada, računajući da će se tako najbolje utopiti među turistima", kaže izvor "Kurira".

Kada je uhapšen Vasilije Gačević?

Prema poznatim informacijama, on je uhapšen 19. januara ove godine u Barseloni. Tamo je proveo skoro četiri mjeseca, stigao je u grad u oktobru 2025. godine sa Kosova i Metohije gdje se krio prethodno.

Istraga je utvrdila da je koristio lažni identitet. Uhapšen je kada je izašao iz kuće da baci smeće i krenuo je da trči kada je vidio policiju.

Nije imao oružje kod sebe, ali je pružao snažan otpor. Čak se i bacio niz stepenice u toku bjekstva.

Vasilije Gačević

Izvor: Printscreen