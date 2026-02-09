Vasilije Gačević promenio izgled nakon ubistva MMA borca Stefana Savića.
Vasilije Gačević (25), jedan od dvoje osumnjičenih za ubistvo MMA borca Stefana Savića tokom noći 24. na 25. januar 2024. godine u Beogradu, uhapšen je u Barseloni u Španiji sredinom januara ove godine i prema saznanjima "Kurira", potpuno je promijenio lični opis. Namjerno je to uradio kako ga ne bi prepoznali zbog fotografija koje su kružile medijima i društvenim mrežama.
"Namjerno je mijenjao izgled kako ne bi ličio na fotografije koje su kružile medijima. Pustio je kosu i dobio na kilaži, što mu je pomoglo da se mjesecima neometano krije. Imao je potpuno izmišljen identitet i iznajmio je turistički apartman u Gotskoj četvrti, u samom centru grada, računajući da će se tako najbolje utopiti među turistima", kaže izvor "Kurira".
Kada je uhapšen Vasilije Gačević?
Prema poznatim informacijama, on je uhapšen 19. januara ove godine u Barseloni. Tamo je proveo skoro četiri mjeseca, stigao je u grad u oktobru 2025. godine sa Kosova i Metohije gdje se krio prethodno.
Istraga je utvrdila da je koristio lažni identitet. Uhapšen je kada je izašao iz kuće da baci smeće i krenuo je da trči kada je vidio policiju.
Nije imao oružje kod sebe, ali je pružao snažan otpor. Čak se i bacio niz stepenice u toku bjekstva.