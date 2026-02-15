Uhapšen mladić osumnjičen za napad na novosadskog taksistu kog je izbo nožem i opljačkao ga.

Izvor: 192_rs/instagram

Novosadska policija uhapsila je mladića S.V. (22) zbog sumnje da je nožem napao i opljačkao taksistu u ovom gradu 10. februara. Napao je taksistu nakon što ga je on dovezao iz Beograda u Novi Sad.

"Operativnim radom pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvijetlili su krivično djelo razbojništvo i uhapsili osumnjičenog S. V. (22) iz ovog grada zbog napada nožem i pljačkanja taksiste. Sumnja se da je ovaj muškarac 10. februara oteo torbicu sa novcem pedesetosmogodišnjem taksisti, koji ga je dovezao iz Beograda u Novi Sad, te da ga je, pritom, ubadao nožem u ruku i nogu, nanijevši mu teške tjelesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu", navodi se u saopštenju policije.