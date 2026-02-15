Ruske vlasti tvrde da je spriječena nova serija napada, aerodrom Domodedovo privremeno obustavio saobraćaj

Izvor: X/@NOELreports/Printscreen

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio je da su ruske protivvazdušne snage oborile 18 dronova koji su letjeli ka ruskoj prijestonici.

Dodao je da službe za vanredne situacije rade na lokacijama gdje su pali ostaci dronova.

Aerodrom privremeno zatvoren

Državna novinska agencija RIA Novosti objavila je da je moskovski aerodrom Domodedovo privremeno ograničio dolaske i odlaske aviona, ali da su mjere naknadno ukinute.

Moscow is under attack by Ukrainian drones, sirens can be heard in the region, — Mayor Sobyanin



Preliminary reports say 18 drones were shot down.pic.twitter.com/pmMkILniht — Molo44 (@MoloWarMonitor)February 15, 2026

Gubernator Brjanske oblasti Aleksandar Bogomaz naveo je da je ta oblast od ranog jutra pod snažnim napadom dronovima i da je do sada uništeno 120 bespilotnih letjelica.

Napadi sve učestaliji od 2023.

Od proljeća 2023. godine Ukrajina je počela da izvodi napade dronovima na Moskvu i širu Moskovsku oblast, dovodeći rat u većoj mjeri, po prvi put, u samo srce Rusije.

U početku su mete bile uglavnom simbolične – poslovne zgrade, administrativni kompleksi i infrastruktura – ali su s vremenom napadi postajali sve češći i sofisticiraniji.

Ruske vlasti redovno tvrde da je većinu dronova presrela ili oborila protivvazdušna odbrana na prilazima prijestonici.

BREAKING:



Around 100 Ukrainian suicide drones are attacking targets in the Moscow regionpic.twitter.com/VIm0ac0fO0 — Visegrád 24 (@visegrad24)February 15, 2026

Kijev ove napade opisuje kao legitimne vojne operacije usmjerene na rusku vojnu i logističku infrastrukturu, navodeći da Moskva mora snositi posljedice svoje invazije na Ukrajinu.

Ukrajinske vlasti naglašavaju da ciljaju objekte povezane s vojskom i ratnim naporima, dok Rusija optužuje Ukrajinu za napade na civilne ciljeve.