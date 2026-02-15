Nemanja Zurovac uhapšen u Herceg Novom zbog drskog narušavanja javnog reda i mira

Izvor: Instagram/Printscreen/nedivljamvozimdinamicno

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi postupali su po prijavi njemačkog državljanina C.H. da je na magistralnom putu u naselju Bijela došlo do narušavanja javnog reda i mira.

Zbog prekršaja iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru, identifikovan je i lišen slobode operativno interesantno lice Nemanja Zurovac iz Herceg Novog.

Policijski službenici su, preduzimajući mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja, prikupili obavještenja od oštećenog i Nemanje Zurovca, sproveli dodatne provjere na terenu i utvrdili da je prekršaj počinjen na naročito drzak način.

Prema utvrđenim činjenicama, nakon nesuglasice u saobraćaju, Nemanja Zurovac je izvršio preticanje vozila stranih registarskih oznaka, a potom svojim vozilom presjekao put i zaustavio se ispred vozila oštećenog.

Nakon toga je izašao iz automobila, uputio uvredljive gestove prema njemačkom državljaninu, a zatim zatvorenom šakom udario u vrata vozila kojim je upravljao oštećeni.

Nemanja Zurovac je u zakonskom roku priveden Sudu za prekršaje, gdje mu je izrečena novčana kazna.

Osim toga, sankcionisan je i zbog prekršaja iz člana 321 stav 1 tačka 7 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, jer je kao vozač vozila marke BMW, hercegnovskih registarskih oznaka, na magistralnom putu u Bijeloj izvršio preticanje preko neisprekidane uzdužne linije.