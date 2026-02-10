U Novom Sadu je danas oko 14.30 sati taksista izboden nožem nakon svađe na ulici, policija obavlja uviđaj i utvrđuje okolnosti napada.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas oko 14.30 sati u Novom Sadu došlo je do užasne situacije kada je jedan taksista napadnut nožem.

Kako mediji saznaju, taksista je izboden nožem nakon kraće svađe na ulici ispred vozila. Prema nezvaničnim saznanjima, došlo je do guranja između njega i još jedne osobe, nakon čega je napadač uzeo nož i nanio mu ubodne rane.

Naime, on je dovezao muškarca u ulicu Doža Đerđa, da bi potom, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima od istog zadobio ubode.

Za sada nije poznat stepen povreda koje je zadobio taksista.

Na licu mjesta su jake policijske snage.

Uviđaj je u toku.

