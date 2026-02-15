Nakon odluke Ustavnog suda, parlament raspravlja o novom rješenju, dok Milatović predlaže i izmjene Ustava

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Skupština Crne Gore trebalo bi sjutra, na vanrednoj sjednici, da raspravlja o izmjeni Zakona o unutrašnjoj trgovini koju je predložio Pokret Evropa sad (PES), a kojom se ponovo garantuje neradna nedjelja.

Ustavni sud Crne Gore ukinuo je kao neustavan član 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je bila propisana neradna nedjelja u trgovinama. Odluka je objavljena u Službenom listu Crne Gore, nakon čega je poslanički klub PES-a podnio zahtjev za hitno sazivanje sjednice radi izmjene tog člana.

U međuvremenu, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović podnio je Skupštini predlog za promjenu Ustava, tražeći dopunu člana 64 kako bi se ustavno garantovalo opšte pravilo da zaposleni u Crnoj Gori ne rade nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika.

Istovremeno, Socijalni savjet Crne Gore jednoglasno je usvojio izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini kojima se predlaže da trgovine rade nedjeljom tokom špica ljetnje i zimske turističke sezone – u jednoj smjeni i u jednom objektu po opštini.

O tom predlogu tek treba da se izjasni Vlada Crne Gore.