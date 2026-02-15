Zelenski se zahvalio Orbanu, a onda ga je izvrijeđao na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski dobio je nagradu „Evald fon Klajst“ na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji za poseban doprinos međunarodnoj saradnji i rješavanju sukoba, nakon čega je održao govor u kojem se zahvalio mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, a potom ga izvrijeđao, prenosi ukrajinska „Pravda“. Zelenski je bio vrlo ironičan u svom govoru i nije nimalo štedio Orbana, koji je u petak, 13. februara, u Minhenu izjavio da Ukrajina ne bi trebalo da postane članica Evropske unije.

„Viktor Orban nas sve u Evropi motiviše da postanemo bolji, da ne budemo kao on. Čak želim da se zahvalim Viktoru.

Svi znate na koga i mislim, on nas sve gura da postanemo bolji. Bolji u smislu da ne budemo kao on, jer je neko ko je zaboravio šta znači riječ ‘sramota’“, objasnio je Zelenski.

Kakvu nagradu je dobio Zelenski?

Zelenski je u subotu, 14. februara, primio nagradu „Evald fon Klajst“ na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji. Evald fon Klajst je osnivač Minhenske bezbjednosne konferencije, a ova nagrada se od 2009. godine dodjeljuje za doprinos međunarodnoj saradnji i rješavanju sukoba.

