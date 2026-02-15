Infektivni otpad miješan sa komunalnim, bez evidencije i sankcija, dok milionski koncesioni posao ostaje bez pune kontrole

Izvor: MONDO

Više desetina zapisnika Ekološke inspekcije, u koje je imao uvid Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), pokazuju ozbiljne nepravilnosti u zbrinjavanju medicinskog otpada, navodi portal Vijesti. U brojnim slučajevima infektivni otpad odlagan je zajedno sa komunalnim, iako je to zakonom zabranjeno.

Kako prenose Vijesti, iako Zakon o upravljanju otpadom predviđa kazne od 1.000 do 40.000 eura za miješanje opasnog otpada, tokom petogodišnjih kontrola nijedna zdravstvena ustanova nije sankcionisana. Iz Ekološke inspekcije poručuju da je nadzor preventivan i da se uglavnom izdaju rješenja za otklanjanje nepravilnosti.

Nepravilnosti su konstatovane u privatnim ustanovama u više gradova, ali i u javnim zdravstvenim institucijama. Posebno je problematično nevođenje evidencije o količini i vrsti otpada, kao i izostanak planova upravljanja.

Monopol vrijedan milione

Portal Vijesti navodi da je kompanija “Ekomedika” jedina u Crnoj Gori sa koncesijom za zbrinjavanje infektivnog i oštrog medicinskog otpada. Od 2013. do 2025. godine toj firmi je iz javnih zdravstvenih ustanova isplaćeno gotovo 10,5 miliona eura.

U reviziji Državne revizorske institucije (DRI) ukazano je na nedostatak nacionalne strategije i pouzdanog sistema evidencije. Ministarstvo zdravlja, kako prenosi Vijesti, vodi evidenciju u formi excel tabela i to samo za otpad koji preuzima “Ekomedika”.

Od 30 preporuka DRI realizovano je svega pet, a Ministarstvo zdravlja je ocijenjeno kao vrlo slabo u sprovođenju ključnih mjera. Informacioni sistem za praćenje otpada najavljen je tek do 2028. godine.

Patronožni i farmaceutski otpad bez jasne evidencije

Poseban problem predstavlja patronažni otpad, koji se, prema nalazima inspekcije, ne evidentira odvojeno već se miješa sa ostalim medicinskim otpadom domova zdravlja. Iz Ministarstva zdravlja priznaju problem, ali rješenje takođe najavljuju do 2028.

Kako navodi portal Vijesti, dodatni problem je i farmaceutski otpad – dio privatnih apoteka odbija da preuzima ljekove sa isteklim rokom od građana, iako zakon propisuje odvojeno sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstava.

Revizori upozoravaju da bez jasnih podataka o količini, porijeklu i načinu zbrinjavanja medicinskog otpada sistem ostaje podložan zloupotrebama i potencijalnom ekokriminalu.