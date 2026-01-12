Pedesetdvogodišnja I. M., osumnjičena da je benzinom zapalila vrata crkve Imena Marijinog u Novom Sadu, biće upućena na psihijatrijsko-psihološko vještačenje.

Pedesetdvogodišnja I. M. koja je uhapšena zbog sumnje da je polila benzinom i zapalila bočna drvena vrata Župne crkve Imena Marijinog u Novog Sada biće upućena na psihijatrijsko-psihološkog vještačenje, saznaju mediji.

"Rješenjem sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu od 10. januara 2026. godine usvojen je predlog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu za smještanje osumnjičene I. M. (53) iz Kikinde, a zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 1 Krivičnog zakonika, u Zdravstvenu ustanovu u svrhu psihijatrijsko-psihološkog veštačenje", kaže za medije portparol Osnovnog suda u Novom Sadu Milena Radisavljević.

Inspektori kriminalističke policije identifikovali su i uhapsili I. M., a u njenom stanu pronađen je i kanister sa benzinom.

Podsjetimo, efikasnim operativnim radom pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvijetlili su krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili. M. koja se sumnjiči da je 8. januara rano ujutru, oko četiri časa, izazvala požar na vratima župne crkve Imena Marijinog u centru grada.

Brzom reakcijom pripadnika Vatrogasne brigade iz Novog Sada, požar je ugašen.