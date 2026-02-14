Na Novom Beogradu uhapšen je M.P. (51) zbog polnog uznemiravanja djece i napada na dječaka. Tužilaštvo traži pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici PS Novi Beograd donijeli su rješenje o zadržavanju okrivljenog M. P. (51) zbog postojanja osnovane sumnje da je 12. februara 2026. godine, u parku na teritoriji GO Novi Beograd, izvršio dva krivična djela polno uznemiravanje na štetu dva maloljetna lica, kao i krivično djelo laka tjelesna povreda na štetu dva maloljetna lica.

Na saslušanju pred javnim tužiocem okrivljeni je negirao izvršenje krivičnih djela.

„Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti djelo i da će uticati na oštećene, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana“, navodi se u saopštenju.

Prema Zakoniku, krivično djelo polno uznemiravanje jeste svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Podsjetimo, M. P. je uhapšen juče zbog sumnje da je izvršio krivična djela polno uznemiravanje i laka tjelesna povreda. Sumnja se da je 12. februara uveče, u jednom parku na Novom Beogradu, neprimjereno dodirivao po intimnim djelovima tijela pred djecom koja su se tamo nalazila i, nakon što su pokušala da ga otjeraju, drvenom motkom udario u leđa i glavu dječaka (14), nanijevši mu lake tjelesne povrede.