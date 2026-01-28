Policija traga za braćom za koju se sumnja da su pomagali osumnjičenom za ubistvo vođe navijača Partizana na Novom Beogradu.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/društvene mreže

Beogradska policija danas je uhapsila P.F. (18), osumnjičenog za ubistvo T.P. (23) na Novom Beogradu 22. novembra 2025, vođe navijača Partizana iz Zemuna, a prema saznanjima "Republike", policija traga za braćom D.N. i M.P. koja se sumnjiče da su bili saučesnici. Prema nezvaničnim informacijama ovog lista, oni su pružali logističku podršku u ubistvo T.P.

"Svi osumnjičeni su iz Kraljeva i Požarevca. U toku su pretresi na više lokacija, a trenutno se istražuje ko ih je unajmio i ko stoji iza ovog ubistva. Dosadašnji operativni podaci ukazuju da su za likvidaciju dobili više od 100.000 eura po osobi", otkriva izvor pomenutog lista.

Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva vođe navijača na Novom Beogradu