Napadač sa Novog Beograda uhapšen je u Rakovici, a policajci su ga tokom hapšenja pitali šta je uradio.

Izvor: Printscreen

Napadač sa Novog Beograda, koji je juče na stepeništu zgrade napao ženu i zadao joj devet ubodnih rana, danas je uhapšen. Radi se o Tihomiru Krstiću (46), koji je prije dva mjeseca izašao iz Kazneno-popravnog zavoda "Zabela".

Kako navodi očevidac, Krstić je uhvaćen na autobuskoj stanici u Rakovici, gdje je na pitanje policajca „Šta uradi to, čoveče?“ odgovorio: „Ja sam narkoman i HIV pozitivan“. Lisice su mu stavljene u Ulici pilota Mihajla Petrovića.

Napad se dogodio juče oko 13 sati u stambenoj zgradi na Novom Beogradu, pred unukom žrtve. Napadač je zadao nekoliko uboda nožem, a potom pobjegao. Žena je prebačena u Urgentni centar, gdje joj je konstatovan pneumotoraks i devet ubodnih rana – tri u predjelu desne ključne kosti, jedna u lijevu ključnu kost, četiri u lijevo rame i jedna u glavu.

Trenutno je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena, a ljekari nastavljaju pratiti njeno stanje na Odeljenju intenzivne njege.