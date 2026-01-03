Muškarac je danas oko 15 časova pronađen bez znakova života na autobuskom stajalištu na Novom Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Potresne scene zabilježene su danas oko 15 časova na Novom Beogradu, u Ulici antifašističe borbe, gdje je na autobuskom stajalištu zatečeno beživotno tijelo muškarca.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je čovjeku iznenada pozlilo i da se samo srušio na stajalištu.

Na lice mjesta su odmah stigle policijske ekipe koje obezbjeđuju područje i vrše uviđaj.

Telo je potom odvezeno sa autobuskog stajališta.

