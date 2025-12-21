Prvi požar izbio je oko 3.50 ujutru i zahvatio manju površinu lokala i krov. Drugi požar dogodio se oko 6 sati ujutru u istom kafiću na Novom Beogradu.

Izvor: Instagram/srbija.sad/printscreen

Kako se nezvanično saznaje, u kafiću na adresi Jurija Gagarina tokom noći dva puta je izbio požar.

Prvi požar, oko 3:50 časova, zahvatio je manju površinu lokala i krov. Rano jutros, oko 6 časova, izbio je drugi požar, a vatra je, prema nezvaničnim informacijama, zahvatila instalacije i ventilacionu cijev.

Na lice mjesta izašlo je jedno vatrogasno vozilo sa pet vatrogasaca koji su sanirali požar. Video snimci pokazuju da je vatra u kafiću na Novom Beogradu bila ogromna, a pričinjena je veća materijalna šteta.