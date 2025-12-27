Danas oko 13.15 u Ulici Bulevar Arsenija Čarnojevića, na Novom Beogradu, dogodio se jezivi napad u koje je teško povrijeđena žena (68).

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako "Blic" nezvanično saznaje, nepoznati muškarac nožem je napao stariju ženu u hodniku zgrade u kojoj ona stanuje na Novom Beogradu.

Napadač je ženu više puta ubo oštrim predmetom, nakon čega joj je ukrao torbu i pobjegao. Izbodena žena je kolima Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar na odjeljenje reanimacije.

Policija i tužilaštvo nalaze se na terenu.

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak ovog napada, na kome se vidi kako je žena ušla u zgradu sa djetetom, dok ih je pratio nepoznati muškarac. U trenutku kada je ona krenula uz stepenice, on joj je prišao sa leđa i više puta ubo nožem, naočigled djeteta.

Izvor: Kurir