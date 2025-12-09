U Dubaiju uhapšen Marko Đorđević Markeđani, bivši dečko Edite Aradinović.

Izvor: Dubai Police

U Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima uhapšen je Marko Đorđević Markeđani (38) zbog sumnje da je bio na čelu opasnog kriminalnog klana iz Beograda pod imenom "Vračarski klan", piše "Gulf News". Akcija hapšenja izvedena je u saradnji policije u Dubaiju, EUROPOL-a, Ministarstva spoljnih poslova Srbije i španske Nacionalne policije.

Markeđani je označen kao jedan od vođa "Vračarskog" klana uz Nikolu Vuševića, poznatijeg kao "Džoni sa Vračara". Akcija hapšenja dobila je naziv "Haris", a policija u Dubaiju oglasila se saopštenjem.

"Policija iz Dubaija odigrala je ključnu ulogu u razbijanju jedne od najopasnijih transnacionalnih kriminalnih mreža u Evropi, nakon hapšenja vođe klana u Emiratima, u okviru međunarodne operacije 'Haris'", navodi se u saopštenju policije.

Kako piše "Kurir", Markeđani je i bivši dečko poznate srpske pjevačice Edite Aradinović. Prema pisanju "Gulf News-a", potjernica za njim raspisana je u oktobru ove godine, a uhapšen je nakon otkrića policije u Dubaiju da on živi tamo. Policija mu je zaplijenila telefone sa posebnim aplikacijama, luksuzne automobile, satovi i blizu 300.000 eura u gotovini.