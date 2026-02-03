Pripadnici "vračarskog klana" uhapšeni zbog sumnje da su reketirali i palili lokale po Beogradu.

Izvor: MUP/Kurir/Privatna arhiva

Danas su u poznatom beogradskom restoranu uhapšeni pripadnici "vračarskog klana" zbog sumnje da su reketirali i palili beogradske lokale. Uhapšen je opasan član ove kriminalne grupe - A.A. poznatiji kao Kravica, a kako piše "Telegraf", ova grupa važi za blisku "kavačkog klanu" iz Crne Gore čiji vođa je Radoje Zvicer.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) upali su sa dugim cijevima u pun restoran i uhapsili nekoliko pripadnika ove opasne kriminalne grupe. Ova grupa se sumnjiči da je planirala ubistvo Aleksandra Šarca početkom 2020. godine koji je ubijen u oktobru iste godine zbog čega se sudi pripadnicima ove kriminalne grupe.

Pogledajte fotografije hapšenja u poznatom beogradskom restoranu

Oni su osumnjičeni da su podmetnuli najmanje pet požara u poslednja tri mjeseca. Na udaru su bili lokali na Vračaru, Zvezdari i na Novom Beogradu.

Ko su "Vračarci", članovi "vračarskog klana"?

Ova grupa se, prema daljem pisanju pomenutog portala, tretira kao desna ruka "kavačkog klana" u Beogradu. Njihov vođa je Nikola Vušović poznatiji kao Džoni sa Vračara koji je u Njemačkoj osuđen na 12 godina zatvora planiranja ubistva jednog člana "škaljarskog klana".

Uhapšen je u Barseloni 18. oktobra 2024. godine. Izručen je Njemačkoj koja je zahtijevala njegovu ekstradiciju kao i Srbija.

(Telegraf/MONDO)