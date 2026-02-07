Policija zatekla kod ugostiteljskog objekta u Beogradu sa fantomkom i kapuljačom.

Izvor: MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv terorizma i Policijske uprave za grad Beograd uhapsili su sedamnaestogodišnjaka iz Novog Sada, osumnjičenog da je izvršio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici su osumnjičenog uočili noćas oko 2.15 časova u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Sjevernom bulevaru u Beogradu. Kako je saopšteno, mladić je u tom trenutku na glavi imao fantomku i kapuljaču.

Prilikom pregleda osumnjičenog, policija je u džepu njegove jakne pronašla ručnu bombu.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden sudiji za maloljetnike Višeg suda u Novom Sadu.