U Karađorđevoj ulici noćas između 2 i 3 sata došlo je do ozbiljnog incidenta u kojem je povrijeđeno šest mladih osoba.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Prema prvim informacijama, pet osoba starosti oko 20 godina zadobile su lakše povrede i prevezene su u Urgentni centar, dok je petnaestogodišnji dječak teško povrijeđen usljed ubadanja nožem.

Maloljetnik je sa višestrukim teškim tjelesnim povredama hitno prebačen u zdravstvenu ustanovu Tiršova, gdje je odmah uveden u operacionu salu.

Na licu mjesta intervenisale su ekipe Hitne pomoći i policije. Uviđaj je u toku, a okolnosti pod kojima je došlo do napada se utvrđuju. Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju ovog događaja.