Maloljetnik se tereti da je 6. decembra 2025. u restoranu „Durmitor“ pucao u jednog muškarca, pri čemu mu je nanio teške povrede.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odjeljenja za suzbijanje krvnih, se*sualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, Odjeljenjem za maloletnike, uhapsili su maloljetnika zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Maloljetnik se sumnjiči da je 6. decembra 2025. godine u restoranu "Durmitor" iz vatrenog oružja ispalio više projektila prema jednom muškarcu nanijevši mu teške povrede.

Maloljetno lice dovedeno je u službene prostorije PU za grad Beograd, i ono je u prisustvu advokata i roditelja staratelja saslušano u svojstvu osumnjičenog, nakon čega je predat sudiji za maloljetnike Višeg suda u Beogradu na dalju nadležnost i postupanje, navodi se u saopštenju.