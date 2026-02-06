Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti navodi da su četvorica crnogorskih državljana optužena za teška krivična djela

Američko Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti SAD objavilo je imena stranih državljana koje je uhapsila Služba za imigraciju i carine SAD (ICE), a među njima se nalaze i imena četvorice državljana Crna Gora.

Na listi Ministarstva nacionalne bezbjednosti SAD, koja nosi naziv „Najgori od najgorih“, nalaze se Vladimir Radunović, Hasan Čekić, Aleksandar Kavaja i Damir Pejčinović, a svi su, prema navodima američkih vlasti, optuženi ili osuđeni za teška krivična djela.

Kako je saopšteno, Vladimir Radunović je uhapšen u Pensilvaniji, a osuđen je za neovlašćeno držanje oružja i krivična djela protiv lica.

Hasan Čekić je uhapšen u Njujorku, a osuđen je za neovlašćeno držanje oružja i falsifikovanje.

Aleksandar Kavaja, koji je uhapšen u Viskonsinu, osuđen je za krijumčarenje kokaina.

Damir Pejčinović je uhapšen u Nju Džersiju, a osuđen je za napad i kršenje Zakona o reketiranju i korumpiranim organizacijama (RICO).

Za sada nije poznato da li će ove uhapšene osobe biti deportovane u Crnu Goru, niti gdje se trenutno nalaze.

Iz američkog Ministarstva unutrašnje bezbjednosti pojašnjeno je da ova lista ima za cilj da istakne, kako navode, „najgore među najgorima – kriminalce strance koje je uhapsila Služba za imigraciju i carine (ICE)“.