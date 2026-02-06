Sudija za istragu Osnovnog suda u Kotoru Špiro Pavićević, po predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru odredio je pritvor do 30 dana Berancu H.D., koji je osumnjičen da je zapalio automobil marke Rendž rover u vlasništvu sveštenika iz Tivta, Mijajla Backovića.

Kako je saopšteno iz ODT Kotor, nakon saslušanja mu je sudij Pavićević odredio pritvor zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 327 stav 1 Krivičnog zakona Crne Gore.

Osumnjiečeni H.D. je, kako se sumnja 4. februara ove godine u Tivtu, izazvao požar na vozilima marke “Range Rover” i “Forthing”, koja su se nalazila na parkingu ispred porodične kuće oštećenih B.M. i B.B., zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, shodno članu 175 stav 1 tačka 3 ZKP-a.

“Osumnjičeni je već upućen na izdržavanje određenog mu pritvora”, zaključuju u saopštenju.