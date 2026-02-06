Vasilije Gačević (25), osumnjičeni za svirepo ubistvo MMA borca i reprezentativca Srbije Stefana Savića, uhapšen je u Španiji nakon skoro dve godine bekstva.

Izvor: Instagram/mmasavezsrbijeandefs.rs/MUP Srbije/Screenshot

Vasilije Gačević (25), osumnjičeni za svirepo ubistvo MMA borca i reprezentativca Srbije Stefan Savić, uhapšen je u Španija nakon skoro dvije godine bjekstva. Kako se sada saznaje, u tom periodu je u potpunosti promijenio lični opis i mjesecima se krio u turističkom apartmanu u Gotskoj četvrti u Barselona, u samom centru katalonske prijestonice.

Pored njega, osumnjičeni za ovaj zločin je i Marko Daničić, koji se i dalje nalazi u bjekstvu.

Prema pisanju španskih medija, Gačević je poznat pod nadimkom Kabeza i vodio je izuzetno povučen život, gotovo potpuno izolovan od spoljnog svijeta, kako bi izbjegao otkrivanje. Rijetko je izlazio iz stana, a hranu je uglavnom naručivao, što je dodatno otežavalo policiji da ga locira.

„Gačević je mjesecima boravio u apartmanu i gotovo da nije napuštao stan. Međutim, već nekoliko dana prije hapšenja bio je pod nadzorom, a prelomni trenutak dogodio se kada su policajci primijetili krupnog muškarca kako izlazi iz zgrade noseći kutije za picu“, navode španski mediji.

Izvor: MUP Srbije

U trenutku kada je shvatio da je pod prismotrom, Gačević je, prema istim izvorima, bacio kutije i pokušao da pobjegne. Španska policija je odmah krenula za njim naočigled mnogih prolaznika i turista. Ipak, posle kraće potjere, policija ga je sustigla, savladala i uhapsila.

Pokušao da obmane policiju

Iako je u međuvremenu značajno promijenio lični opis, pustio kosu i pokušao da se fizički razlikuje od fotografija sa potjernica, policijski službenici su ubrzo potvrdili njegov identitet. Tako se ispostavilo da je riječ o jednom od najtraženijih srpskih bjegunaca, za kojim je bila raspisana **Interpol**ova crvena potjernica.

„Dvije godine je uspijevao da izmiče pravdi. Promjena izgleda bila je dio plana da obmane policiju i izbjegne hapšenje“, navodi izvor blizak istrazi.

Podsjećamo, Gačević je lociran putem presretnutih telefonskih poziva, nakon čega je danima bio pod budnim okom španskih istražitelja. Odale su ga SIM kartice i telefoni koje je koristio.

„Moguće je da se Gačević, nakon dvije godine bjekstva, opustio i ostvario kontakt sa bliskim osobama. Upravo ta greška ga je koštala slobode“, objašnjava izvor.

Podsjećamo, Vasilije Gačević se sumnjiči da je u noći između 24. i 25. februara 2024. godine, zajedno sa saučesnikom Markom Dančićem, na ulici na Dorćolu u Beograd brutalno napao MMA borca Stefan Savić. Prema navodima iz istrage, Savić je zadobio čak 19 ubodnih rana nožem, od kojih je preminuo na licu mjesta.

U trenutku napada, Saviću je u pomoć pritekao Stefan Marković, mladić koji se slučajno zatekao u blizini i pokušao da spriječi krvavi obračun. Međutim, Gačević je tada nožem nasrnuo i na njega, nanijevši mu teške tjelesne povrede, nakon čega su napadači pobjegli.

Zločin je tada potresao cijelu Srbiju, a naročito sportsku javnost, s obzirom na to da je Stefan Savić važio za jednog od najperspektivnijih MMA boraca, kao i člana reprezentacije Srbije.

Gačević se trenutno nalazi u pritvoru u Španija, a očekuje se da u narednom periodu bude izručen Srbiji, gdje će odgovarati za teško ubistvo. Potraga za njegovim saučesnikom i dalje traje.