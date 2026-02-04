A.A. za kog se sumnja da je vođa dijela "vračarskog klana" reketirao lokale po Beogradu. Ako odbiju, lokali su paljeni i bacane su bombe na njih.

Izvor: VJT MUP

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) uhapsili su u utorak 3. februara pripadnike "vračarskog klana" u poznatom restoranu u Beogradu zbog sumnje da su reketirali i palili lokale po Beogradu. Vođa grupe je, prema nezvaničnim saznanjima "Kurira", A.A. za kog se sumnja da se postao visokopozicionirani član ove grupe, a navodno je bio poznat odranije kao navijač.

"A. A. predstavljao se vlasnicima lokala kao osoba bliska vračarskom klanu. Nudio im je 'zaštitu' a zapravo je riječ o običnoj iznudi.

Oni koji su pristajali da plaćaju, a sumnja se da je veliki broj takvih lokala u gradu, davali su novac na mjesečnom nivou. Kako je bilo i onih koji su pokušali da odbiju, kako se sumnja, njima su uništavali lokale tako što su ih palili ili napadali bombama", otkriva izvor "Kurira".

Kako dalje navodi "Kurirov" dobro obaviješteni izvor, poslednjih nekoliko mjeseci svi su se "sklanjali" od njih i nisu ih prijavljivali zbog straha. U međuvremenu su prikupljeni dokazi i oni su uhapšeni u utorak u punom restoranu kada su napali pripadnike UKP zbog čega su dva policajca zadobila povrede.

