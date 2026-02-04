Pripadnici policije u Beogradu rasvijetlili su teško krivično djelo koje se dogodilo krajem januara, a osumnjičeni je uhapšen nakon intenzivne istrage.

Izvor: MUP

Pripadnici Policijska uprava za grad Beograd, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvijetlili su krivično djelo teško ubistvo u pokušaju i uhapsili državljanina Crne Gore V. M. (2005), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično djelo.

Sumnja se da je osumnjičeni 30. januara, u Ulici Ratka Mitrovića na Čukarici, prerušen u dostavljača hrane, pozvonio na vrata stana u kojem se nalazio dvadesetpetogodišnji muškarac i pucao u njega.

V. M. se tereti i za krivično djelo nedozvoljeno nošenje oružja. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:26 Hapšenje u Beogradu zbog pokušaja ubistva Izvor: Mup Srbije Izvor: Mup Srbije

(Mondo)