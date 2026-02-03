Uhapšeni članovi kriminalne grupe u poznatom beogradskom restoranu.

Izvor: VJT MUP

Danas je uhapšeno više članova organizovane kriminalne grupe u poznatom beogradskom restoranu, saznaje "Kurir". Uhapšeni su zbog sumnje za reketiranje i paljenje lokala po Beogradu.

Oni su uhapšeni zbog sumnje da su napadali brojne lokale po prijestonici Srbije. Policija je danas upala u krcat restoran i uhapsila ih.

"U lokal je upalo desetak policajaca pod punom opremom, odmah su krenuli ka stolu za kojim je sjedjela grupa muškaraca. Povikali su'policija', 'lezi na pod', stavili im lisice i odveli ih", navodi očevidac "Kurira".

Pogledajte fotografije hapšenja u poznatom beogradskom restoranu

Pogledajte snimak hapšenja u poznatom beogradskom restoranu

Pogledajte 03:55 Hapsenje kriminalne grupe zbog reketiranja i paljenja lokala po Beogradu Izvor: VJT MUP Izvor: VJT MUP

(Kurir/MONDO)