Sa mjesta gdje se srušila zgrada u centru Beograda obratio se načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić koji je otkrio da trenutno nema informacija o povrijeđenim ili stradalima i da su uništena četiri automobila.

Izvor: MONDO/Marina Letić

Danas oko 13 časova se urušila stara zgrada u Ulici Džordža Vašingtona u centru Beograda, a sa lica mjesta obratio se predstavnicima medija Luka Čaušić, načelnik Sektora za vanredne situacije. Otkrio je da, prema trenutnim informacijama, nema povrijeđenih osoba, a da su uništena četiri parkirana automobila.

"Pripadnici Sektora za vanredne situacije su odmah krenuli da vrše pretragu terena i u ovom trenutku nemamo informaciju da ima povrijeđenih ili stradalih lica, ali to ćemo sa sigurnošću moći da kažemo tek kada sve pretražimo. Detaljno će se do kraja pretražiti prvo dio objekta prema ulici, a onda i zadnji dio objekta.

Oštećena su četiri vozila, očekuje se dolazak mašina da bi se raščistio šut. Nakon uviđaja biće poznato kako je došlo do urušavanja objekta, u ovom dijelu ulice je isključena električna energija", izjavio je Čaušić, a prenosi "Republika".

Pogledajte fotografije sa mjesta urušavanja stare zgrade u centru Beograda

Ulica je trenutno zatvorena za saobraćaj. Srušila se građevinska skela, kao i dio kuće koji je bio naslonjen na skelu.