Požar u Lazarevcu izbio je nakon što je fen za kosu eksplodirao u stanu žene sa mačkama, a vatrogasci su na vrijeme evakuisali stanarku i susjede.

Požar koji je jutros izbio u višespratnici u Ulici Đorđa Kovačevića 25b u Lazarevcu uznemirio je sve stanare od ranog jutra, a kako se saznaje, vatra je buknula nakon što je jednoj od stanarki eksplodirao fen u rukama!

Prema riječima stanarke koja živi tačno ispod stana u kome je buknula vatra, trenutak kada je osjetila dim i čula povike sa hodnika bio je zastrašujući.

"Goreo je stan iznad mene, a žena koja živi tu bila je unutra sa mačkama. Vatrogasci su jedva uspjeli da je natjeraju da izađe. Krevet joj gori, kuća gori, svuda dim, a ona neće da se pomjeri! Trajala je ta panika neko vrijeme, baš se borila da ostane unutra. Na svu sreću, izvukli su je na vrijeme", priča za Kurir potresena komšinica.

Kako ističe, vlasnici stana koji je goreo iznajmljuju isti ženi koja tu živi sama sa nekoliko mačaka, a prema prvim informacijama požar je izbio zbog fena za kosu.

"Sušila je kosu kada je fen odjednom eksplodirao. Uplašila se i, kako sam čula, mahinalno ga bacila na krevet. Tu je sve počelo. Krevet je odmah planuo, a onda se plamen proširio i na ostatak namještaja", navodi sagovornica.

Za nekoliko trenutaka cio stan bio je ispunjen gustim dimom. Stanari su počeli da izlaze iz svojih stanova u panici, trčeći niz stepenice, upozoravajući komšije da odmah izađu napolje.

"Ljudi su istrčavali u brzini, niko prvo nije znao šta se dešava. Samo smo videli dim kako izbija kroz vrata", dodaje.

Poseban strah izazvala je činjenica da se tačno ispod stana koji je goreo nalazi vrtić. Vaspitačice su brzo reagovale, odmah su izvele djecu napolje, i to prije nego što su vatrogasci stigli na lice mjesta.

"Najbitnije od svega je da nema povrijeđenih. Vidjela sam tu ženu, bila je sva crna u licu, vatra joj je malo zahvatila rame, ali djeluje da je dobro. Djeca iz vrtića su odmah evakuisana. To nam je svima bila najveća briga", dodaje stanarka.

Vatrogasci su požar lokalizovali u kratkom roku, ali je stan u kojem je izbio plamen pretrpio značajnu materijalnu štetu. Istraga će utvrditi detaljne okolnosti i da li je do eksplozije fena došlo zbog kvara ili nekog drugog uzroka.

Podsjetimo, požar je izbio u stanu na drugom spratu, a drama koja se odvijala u zgradi uznemirila je sve stanare i izazvala potpunu paniku. Vatrogasne ekipe reagovale su brzo i profesionalno, a zahvaljujući njihovoj intervenciji spriječena je veća tragedija.

Stanari kažu da su i dalje u šoku, ali zahvalni upravo što je tragedija većih razmjera izbjegnuta.

"Sve je moglo da bude mnogo gore. Da vatrogasci nisu bili tako brzi i uporni sa njom, ko zna kako bi se završilo", zaključuju komšije.

