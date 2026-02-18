Obrazlažući presudu sudija Perović je podsjetio da je žrtva detaljno opisala kako ju je okrivljeni, tadašnji komšija porodice, namamio u garažu porodične kuće

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Vijeće Višeg suda u Podgorici, kojim je predsjedavao sudija Ivan Perović, osudilo je šezdesettrogodišnjeg Nikšićanina Z.P. na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina zbog krivičnog djela silovanje na štetu tada devetogodišnje djevojčice.

Presuda je prvostepena, što znači da nezadovoljne strane imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u zakonski predviđenom roku.

Presuda je izrečena nakon zatvorenog glavnog pretresa, a sud je utvrdio da je Z.P. u proljeće 2018. godine, svjestan svog djela, upotrebom sile prinudio na obljubu oštećeno dijete. Prema navodima presude, on je djevojčicu, koja je ušla u prostoriju u kojoj je držao stočnu hranu, fizički savladao i, uprkos njenom otporu, zadovoljio svoj seksualni nagon, prenosi Dan.

U izrečenu kaznu od dvije decenije zatvora optuženom se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, u kojem se nalazi od 20. marta 2024. godine.

Sud je optuženog Z.P., primjenom odredbi Krivičnog zakonika Crne Gore, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, navodi se u odluci suda.

Sud je u potpunosti prihvatio iskaz oštećene djevojčice, ocjenjujući ga kao krajnje određen i jasan opis kritičnog događaja koji se dogodio u proljeće 2018. godine.

Presudan segment dokaznog postupka bio je pretres mobilnog telefona majke žrtve. U komunikaciji sa okrivljenim, zabilježene su poruke koje je sud okarakterisao kao indirektno priznanje krivice.

Iako ga je majka u porukama direktno nazivala "monstrumom" i prijetila policijom, okrivljeni u svojim odgovorima nije negirao djelo niti se čudio takvim optužbama. Umjesto toga, slao je poruke sadržaja:,,Ja sam tvoj rob, sve ću da ti učinim, pomoći ću ti sve pa neka košta".

Sud je zaključio da ovakvi odgovori, u kojima okrivljeni nudi pomoć i novac ("neka košta") dok mu se stavlja na teret uništen život djeteta, jasno ukazuju na to da on ne spori izvršenje djela.