Iznoseći svoju odbranu, prvooptuženi Saša Pekić kategorički je odbacio sve navode SDT-a, ističući da nikada nije formirao kriminalnu organizaciju niti se bavio švercom cigareta.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Branislav Leković, u Višem sudu u Podgorici počelo suđenje Saši Pekiću i ostalim okrivljenima.

Njih Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti za stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenja cigareta. Prema navodima optužnice, ova grupa je u periodu od kraja 2019. do marta 2021. godine prokrijumčarila najmanje 22.539 paketa neocarinjenih cigareta različitih marki, čime je budžet Crne Gore oštećen za preko 17,5 miliona eura na ime neplaćenih poreza i carina, prenos Dan.

Iznoseći svoju odbranu, prvooptuženi Saša Pekić kategorički je odbacio sve navode SDT-a, ističući da nikada nije formirao kriminalnu organizaciju niti se bavio švercom cigareta. On je pred sudom kazao da sumnja da čitav proces ima duboku političku pozadinu.

"Ovo je vještački iskonstruisan postupak. Smatram da sam se na meti našao zbog svojih prijateljskih veza sa bivšim premijerom Zdravkom Krivokapićem, jer je njegov sin oženio moju kćerku. Politika je jedini razlog zašto sam ovdje" kazao je Pekić.

On je posebno osporio validnost Sky komunikacije, navodeći da tužilaštvo nema nijedan materijalni dokaz protiv njega.

"Moja identifikacija je utvrđena na osnovu tuđih razgovora, konkretno Srđana Jokića i Gorana Janketića. Mene niko nikada u tim porukama nije oslovio sa "šefe", niti se pominje moje ime. SDT tvrdi da sam ja navodni korisnik nadimka "Mirsad" u Sky komunikaciji, što je apsolutno netačno. Već 14 mjeseci sam u pritvoru bez ijednog dokaza" istakao je Pekić.

Krivicu su negirali i Srđan Jokić i Goran Janketić, koji su naveli da nisu članovi nikakve kriminalne organizacije, niti da su Pekića ikada oslovljavali titulama koje bi ukazivale na hijerarhiju u kriminalnoj grupi, piše Dan.

Posebnu pažnju privukla je odbrana Dragana Backovića, pomoćnika komandira stanice policije u Vilusima. On je istakao da nikada nije posjedovao kriptovani telefon niti je "čistio" put za prolaz švercovanih cigareta.

"Nisam vrbovao kolege policajce Vučurovića i Mijuškovića, niti sam imao nadležnost nad reonima kuda su cigarete navodno prolazile. Moj posao sam obavljao časno i profesionalno"naveo je Backović.

Optuženi Petar Cicmil ukazao je na, kako kaže, očigledne nelogičnosti u optužnom aktu. On je istakao da mu se na teret stavlja učešće u švercu u periodu kada se nalazio na izdržavanju zatvorske kazne.

"Nevjerovatno je da SDT tvrdi da sam organizovao šverc dok sam bio iza rešetaka. Podaci kažu da sam u tom periodu 13 puta izašao iz zatvora, a optužnica me tereti za kontinuirane kriminalne aktivnosti" kazao je Cicmil.

Njegov brat Mirko Cicmil, kao i policajci Predrag Mijušković i Nikola Glomazić, takođe su ostali pri tvrdnjama da su nevini, osporavajući pravnu valjanost Sky komunikacije kao dokaza, piše Dan.

Nakon iznošenja odbrana, advokati su zatražili ukidanje pritvora za Pekića, braću Cicmil, Backovića, Vučurovića, Mijuškovića i Glomazića. Međutim, sudsko vijeće je nakon vijećanja odbilo ovaj predlog.

Suđenje se nastavlja saslušanjem svjedoka i izvođenjem materijalnih dokaza.