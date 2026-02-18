Tri policijska službenika koja su bila u pratnji premijera Milojka Spajića povrijeđena su u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Skrbuša, na putnom pravcu Mateševo–Kolašin

Iz Uprave policije saopšteno je da se premijer - štićena ličnost, nije nalazio u vozilu sa povrijeđenim policijskim službenicima, već u drugom vozilu iz eskorta

Iz Uprave policije saopšteno je da se Spajić, štićena ličnost, nije nalazio u vozilu sa povrijeđenim policijskim službenicima, već u drugom vozilu iz eskorta.

"Vijestima" je rečeno da su policajci zadobili teške tjelesne povrede, ali da nisu opasne po život.

Nezgoda se desila oko 16.30 časova, a drugim vozilom, "BMW", stranih tablica, upravljao je V.S. (21) iz Ukrajine.

"Na osnovu do sada preduzetih radnji i prikupljenih saznanja, sumnja se da je do saobraćajne nezgode došlo na način što je državljanin Ukrajine, koji je upravljao vozilom marke 'BMW', krećući se regionalnim putem R-13 iz pravca Podgorice ka Kolašinu, na dijelu puta gdje se nalazi puna uzdužna, odnosno neisprekidana linija, iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu kolovoznu traku i prednjim dijelom vozila ostvario kontakt sa prednjim dijelom službenog vozila iz pratnje - eskorta štićene ličnosti, koje se kretalo iz pravca Kolašina ka Podgorici", saopšteno je iz policije.

Dodaje se da je u nezgodi učestvovalo službeno vozilo "mercedes", prvo vozilo iz pratnje štićene ličnosti, kojim je u momentu nezgode upravljao policijski službenik M.K. U vozilu su se nalazila još dva policijska službenika.

"Sva tri policijska službenika zadobila su tjelesne povrede i ukazana im je ljekarska pomoć".

"Napominjemo da se štićena ličnost nije nalazila u navedenom vozilu, već u drugom vozilu iz eskorta. Nakon okončanja uviđaja i preduzimanja svih zakonom propisanih mjera i radnji, Uprava policije će blagovremeno obavijestiti javnost o okolnostima ovog događaja", saopšteno je iz policije.

Uviđaj obavlja tužiteljka iz Kolašina Maja Šćepanović.