U Bosnu i Hercegovinu 18. januara stižu čestice pijeska iz pustinje Karakum, a tri dana kasnije i čestice saharskog pijeska.

Čestice pijeska iz centralne Azije, iz pustinje Karakum koja se nalazi u Turkmenistanu, danas će stići u Bosnu i Hercegovinu, prognoze su meteorologa.

"U narednim danima se očekuje dodatno pogoršanje kvaliteta vazduha u kotlinama i nizijama u našoj zemlji", piše na Fejsbuk stranici BHMETEO.

Čestice saharskog pijeska

Kako dalje navode, nakon toga će u srijedu (21.januara), kako strujanje bude okretalo na južne smjerove, do BiH stići i čestice saharskog pijeska.

S obzirom na izostanak jačeg vjetra i uz prisustvo lokalno dugotrajne magle po kotlinama i nizijama, za očekivati je dodatno pogoršanje kvaliteta vazduha dolaskom čestica pijeska i prašine iz pustinja istočno i južno od BiH.