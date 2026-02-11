Podsjećamo saobraćajna nezgoda u kojoj je sletjelo vozilo u nabujalu Moraču desila se u blizini mosta Luča. Ronioci su u posljednja dva dana pretraživali taj rejon, kao i područja u Botunu.

Potraga za nestalom osobom koja je prije dva dana sletjela automobilom u Moraču nastavljena je i danas iako je, kako je naveo Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra, kiša dodatno zamutila vodu i podigla vodostaj, piše RTCG.

"Očekujemo da je kiša koja je juče i tokom prethodne noći padala dodatno zamutila vodu i povećala nivo rijeke Morače. Uprkos otežanim uslovima, nadamo se da ćemo danas uspjeti da sprovedemo pretragu u rejonu mosta, kao i u određenim zonama u Botunu, gdje iz iskustva najčešće pronalazimo utopljenike", naglasio je Mijajlović.

Dodao je da su u trci sa vremenom, jer se očekuje da će današnja kiša dodatno i značajno zamutiti vodu, što će otežati potragu i u narednim danima, prenosi RTCG.

Podsjećamo saobraćajna nezgoda u kojoj je sletjelo vozilo u nabujalu Moraču desila se u blizini mosta Luča. Ronioci su u posljednja dva dana pretraživali taj rejon, kao i područja u Botunu.

Mijajlović je ranije kazao da se u potrazi zbog ovakve meteorološke situacije oslanjaju na iskustvu u pronalaženju nestalih lica, te sa su u potragu uključivali i tehničku opremu kao što je sonar. Drugog dana potrage uspjeli su da naiđu na djelove automobila i saobraćajnu dozvolu.