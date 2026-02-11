Prema optužnici, incident se dogodio 26. oktobra 2025. godine, u Ulici 27. marta na Zabjelu. U tom aktu piše da je, nakon kraće rasprave, došlo do fizičkog sukoba u kojem je Marko Jaćimović lakše povrijeđen.

Niko od nas nije koristio nož, tvrdili su juče svjedoci pred Osnovnim sudom u Podgorici, govoreći o incidentu ispred lokala “Komanka” na Zabjelu, zbog kojeg su krajem oktobra prošle godine uslijedile protestne šetnje u Podgorici i odluka Vlade da privremeno uvede vize građanima Turske, pišu Vijesti.

Prema optužnici, incident se dogodio 26. oktobra 2025. godine, u Ulici 27. marta na Zabjelu. U tom aktu piše da je, nakon kraće rasprave, došlo do fizičkog sukoba u kojem je Marko Jaćimović lakše povrijeđen. Za napad su optuženi državljani Azerbejdžana Elčin Musajev i Džalal Musajev.

U prvim informacijama navedeno je da su akteri incidenta državljani Turske, što je izazvalo burne reakcije javnosti, pa su uslijedile protestne šetnje i okupljanja u Podgorici, na kojima su se mogle čuti pogrdne parole prema Turcima. Vlada je potom uvela i vize građanima Turske, a u danima nakon toga zabilježeni i napadi i uništavanje imovine turskih državljana, zbog čega je, prema podacima Uprave policije, procesuirano više od 17 osoba. Vize građanima Turske ukinute su naknadno...

Niko od svjedoka na jučerašnjem ročištu nije mogao precizno da opiše događaj, već su svi insistirali da ostaju pri iskazu datom kod tužioca, nakon čega ih je sudija Borko Lončar i pročitao...

Svjedok Luka Petrović u svom iskazu kod tužioca, naveo je da se te večeri nalazio u bašti lokala “Komanka” sa Jaćimovićem, Mirkom Dragojevićem i Matijom Bukilićem, nakon zatvaranja objekta. Ispričao je da je u jednom trenutku čuo galamu i vidio kako više osoba napada Jaćimovića, navodeći da su ga udarali i ubadali nožem, prenose Vijesti

Petrović je naveo da je tada uzeo boce i stolicu i gađao u pravcu napadača, kako bi odbranio druga. U iskazu je rekao da su napadači bili strani državljani, da ih je bilo tri ili četiri i da su vikali “problem, problem”. Opisao je da su dvojica bila “na Marku” i da su imala noževe, kao i treći sa kačketom koji je sa nožem u ruci prilazilo bašti lokala. Naveo je da je vidio kako jednu osobu kako ubada Jaćimovića u nogu i biceps.

Petrović je juče rekao da niko iz njihovog društva, pa ni on, nije koristio nož... Kazao je da nije vidio povrede na stranim državljanima i da nije čuo da je Jaćimović dobacivao napadačima.

Nakon što je pogledao optužene, rekao je da su to dvije osobe o kojima je svjedočio, navodeći da je Džalal osoba koja je nožem napala Jaćimovića, dok je Elčin napadao rukama i nogama.

I svjedok Matija Bukilić kazao je da ostaje pri iskazu datom kod tužioca. Tada je rekao da je sa društvom sjedio u bašti lokala kada je pored njih prošla grupa od sedam ili osam stranih državljana koji su im dobacivali na stranom jeziku. Ispričao je da nisu reagovali, ali da su, nakon što su ustali, te osobe izvadile noževe i da je jedno krenulo prema Jaćimoviću.

Naveo je da je vidio tri noža i da su se on, Petrović i Dragojević razbježali kada je jedno lice krenulo prema njima. Juče je rekao da te večeri nije konzumirao alkohol niti nedozvoljene supstance i da niko iz njihovog društva nije koristio nož...

“JAĆIMOVIĆ ODGURNUT I UDAREN”

Svjedok Mirko Dragojević naveo je da ostaje pri iskazu datom kod tužioca u kojem je naveo da su se te večeri nalazili u “Komanki”, da je pored bašte prošla grupa stranih državljana koji su im dobacivali i gestikulirali. Ispričao je da je Jaćimović ustao i rekao da “nema problema”, nakon čega je odgurnut i udaren.

Ispričao je da je vidio kako jedno lice podiže majicu i vadi veliki nož ispod pojasa, te da su Jaćimovića udarali dok je bio na tlu. Kazao je i da je jedno lice ubolo Jaćimovića u predjelu zadnjice, dok je lice sa nožem više puta kretalo prema njima kako bi ih spriječilo da priđu. I on je juče kazao da niko iz njihovog društva nije koristio nož i da nije primijetio povrede kod stranih državljana. Nakon što je pogledao optužene, rekao je da Džalala prepoznaje kao lice koje je ranije opisivao kao onog sa velikim nožem.

Svjedočio je i Danijel Brajović koji je takođe ostao pri iskazu datom kod tužioca. U tom iskazu naveo je da je prolazio automobilom Ulicom 27. marta i da je vidio jedno lice kako leži na tlu ispred “Komanke”, dok su ga dvojica ili trojica udarala. Kazao je da nije stao jer su u tom pravcu letjele flaše, ali da je kasnije, na parkingu pumpe u blizini, zatekao povrijeđenog Jaćimovića kako se krije između auta i odvezao ga u Urgentni centar.

Naveo je da mu je bila upečatljiva starija osoba sa sijedom bradom i da je kod jednog od napadača, “kao kroz maglu”, primijetio nož. Juče je rekao da Džalala prepoznaje kao lice koje je ranije opisivao, ali da to ne može tvrditi sa potpunom sigurnošću, javljaju Vijesti.

17 osoba procesuirano je nakon napada i uništavanja imovine turskih državljana

Pročitan je i iskaz Rahima Sulejmanija, u kojem je naveo da je te večeri bio sa Elčinom i Džalalom Musajevim i Afganom Širinovim, da se kretao iza njih i da je, kada je vidio da je došlo do tuče sa nepoznatim licima, krenuo nazad prema smještaju. Naveo je da je kasnije vidio Elčina, Džalala i Afgana kako trče u pravcu benzinske pumpe.

Sulejmani je naveo da nije vidio da su imali noževe u rukama, ali da je, nakon uvida u video-snimak, rekao da se na snimku vidi Elčin Musajev kako drži nož...

Sud je na jučerašnjem pretresu odbio predlog odbrane da se tok suđenja snima, uz obrazloženje da za to ne postoje tehničke mogućnosti i da bi insistiranje na snimanju vodilo nepotrebnom odugovlačenju postupka, s obzirom na to da se sve bitne radnje konstatuju zapisnički, pišu Vijesti.

Odbijen je i prigovor branioca Mitra Šušića kojim je traženo da se obezbijedi funkcionalan simultani prevod svih izjava i procesnih radnji, kao i predlog za provjeru kompetencija angažovanog tumača ili angažovanje drugog prevodioca.

Sud je naveo da je angažovani tumač zaklet i da redovno sarađuje sa nadležnim organima, te da na zvaničnom spisku sudskih tumača ne postoji prevodilac za azerbejdžanski jezik, zbog čega je ovo jedini način da se okrivljenima omogući praćenje suđenja na jeziku koji razumiju.

Sud je odbio i prigovor koji se odnosio na zapisnik sa ročišta od 13. decembra 2025. godine, u dijelu koji se tiče načina prevođenja i tvrdnji da tumač nije prevodio iskaz oštećenog. Kako je navedeno, nakon svjedočenja oštećenog sud je pozvao tumača da izvrši prevod, što je konstatovano u zapisniku od 30. decembra 2025. godine, a tokom postupka okrivljeni nijesu ukazivali na nerazumijevanje ili probleme u komunikaciji sa tumačem.