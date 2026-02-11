Uhapšeni Crnogorac Vladan Mijušković štrajkuje glađu, tvrdeći da mu je život ugrožen u Crnoj Gori, dok se bori protiv izručenja.

Vladan Mijušković (40), Crnogorac optužen kao pripadnik ozloglašenog škaljarskog klana, a započeo je štrajk glađu i žeđu.

Mijušković je uhapšen u Splitu u septembru 2022. po Interpolovoj potjernici koju je raspisala Crna Gora, a dan kasnije određen mu je istražni zatvor. Crnogorsko pravosuđe tereti ga za organizaciju kriminalne grupe, za šta je predviđena kazna zatvora do osam godina.

Strah za vlastitu bezbijednost

On se protivi izručenju i ističe da mu je u Crnoj Gori ugrožen život. Iz istražnog zatvora poslao je pismo u kojem navodi da je tu državu napustio još 2020. godine jer je, kako tvrdi, naslutio da mu je život u opasnosti.

Ustavnom tužbom Mijušković osporava rešenje sudije istrage Županijskog suda u Splitu iz decembra 2025. godine, kojim mu je odbijen predlog za ukidanje istražnog zatvora. Odbrana tvrdi da su istekli svi zakonski rokovi predviđeni Zakonom o krivičnom postupku te da je istražni zatvor nezakonit jer traje duže od maksimalnog dopuštenog perioda.

Sukob zakonskih tumačenja

Sud je, međutim, odbio taj zahtjev, pozivajući se na Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, prema kojem istražni zatvor u postupku izručenja može trajati do izručenja, bez izričito propisanog maksimalnog roka. U ustavnoj tužbi navodi se da su takvim tumačenjem povrijeđena ustavna prava, uključujući pravo na jednakost pred zakonom, razmjernost ograničenja slobode i pravo na pravično suđenje u razumnom roku, prenosi Indrex. Odbrana smatra da se i u postupcima izručenja moraju primjenjivati odredbe Zakona o krivičnom postupku koje ograničavaju trajanje istražnog zatvora.

Nerazumno dug istražni zatvor

Od Ustavnog suda traži se da ukine sporno rešenje i hitno odluči o predmetu, tim više što se Mijuškoviću i zdravstveno stanje u međuvremenu ozbiljno pogoršalo.

"Svako ima pravo da zakonom ustanovljeni nezavisni i nepristrasni sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obavezama, ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela. Svi razumni rokovi izručenja kao i trajanja istražnog zatvora u odnosu na Vladana Mijuškovića su protekli, te se isti nalazi od septembra 2022. u istražnom zatvoru, dakle preko tri godine i tri mjeseca, te još nije izručen niti će biti izručen s obzirom na to da mu je u Crnoj Gori ugrožen život", stoji u ustavnoj tužbi.