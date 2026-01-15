Predstavnik NVO Breznica Milorad Mitrović ocijenio je da jučerašnje ekstremno zagađenje vazduha u Pljevljima, sa višestrukim prekoračenjima PM čestica i sumpor-dioksida, predstavlja dokaz dugogodišnjeg sistemskog ugrožavanja zdravlja građana.

Izvor: Opština Pljevlja

Povodom jučerašnjeg drastičnog pogoršanja kvaliteta vazduha u Pljevljima, iz NVO Breznica poručuju da najnoviji podaci o višestrukom prekoračenju koncentracija PM₁₀ i PM₂,₅ čestica, kao i sumpor-dioksida, potvrđuju dugogodišnji obrazac institucionalnog zanemarivanja zdravlja građana.

Predstavnik te organizacije Milorad Mitrović saopštio je da se Pljevlja već godinama nalaze u stanju trajne ekološke ugroženosti, ocjenjujući da kontinuirano zagađenje ne predstavlja izuzetak, već pravilo. Prema njegovim riječima, odgovornost za takvo stanje snose oni koji su donosili odluke, izdavali dozvole i tolerisali rad postrojenja uprkos upozoravajućim podacima nadležnih službi.

Mitrović je naveo da će, kako politička, tako i krivična odgovornost za posljedice takvih odluka neminovno biti pokrenuta, dodajući da je izostanak reakcije institucija na alarmantna mjerenja još jedan pokazatelj sistemske nebrige, kako prenosi RTCG.

On je upozorio da je grad doveden na ivicu ekološke i zdravstvene krize bez presedana, ističući da su dugotrajno zagađenje vazduha, intenzivna eksploatacija prirodnih resursa i neujednačena državna politika rezultirali povećanom stopom smrtnosti, širenjem hroničnih oboljenja i kontinuiranim odlaskom stanovništva.

Prema njegovim navodima, zvanični podaci sa mjerne stanice na Gagovića imanju godinama ukazuju na ozbiljna i dugotrajna prekoračenja dozvoljenih vrijednosti zagađujućih materija, dok se reakcije nadležnih uglavnom svode na administrativnu tišinu.

Mitrović je podsjetio da Pljevlja decenijama ostvaruju značajne prihode za državni budžet, dok su, kako tvrdi, građani istovremeno izloženi narušenom zdravstvenom stanju i svedeni na statističke pokazatelje. Posebno je istakao da zdravstveni podaci ukazuju na visok procenat obolijevanja od respiratornih, kardiovaskularnih i malignih bolesti, pišu u RTCG-u.

Kritikovao je i, kako je rekao, odsustvo angažmana političkih predstavnika iz Pljevalja na državnom nivou, navodeći da interesi lokalne zajednice nijesu adekvatno zastupljeni.

Prema njegovim riječima, nedavno produžen rad gradske kotlarnice u Skerlićevoj ulici, uz nekompletne radove na Termoelektrani Pljevlja, značajno je doprinio porastu koncentracija sumpor-dioksida, koji u kombinaciji sa ostalim zagađivačima predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje stanovništva.

Mitrović je zaključio da pitanje Pljevalja odavno prevazilazi okvir zaštite životne sredine i ulazi u zonu osnovne egzistencije građana, upozorivši da svaki dan bez odlučnih i hitnih mjera nosi nove zdravstvene posljedice. Najavio je da će NVO Breznica dokumentovati svaki slučaj zagađenja i razmotriti pravne korake, uključujući i kolektivnu tužbu protiv države zbog ugrožavanja zdravlja i prava građana.