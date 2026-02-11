On je naveo da mu Lazović nikada nije dao nalog ili uputstvo da uništava dokumentaciju koja se odnosi na kavački klan.

Veljko Belivuk i Marko Miljković nijesu predstavljali prijetnju po nacionalnu bezbjednost u Crnoj Gori, jer su bili pod stalnim nadzorom.

To je danas u Višem sudu u Podgorici u svojstvu svjedoka kazao Milorad Žižić, bivši načelnik Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala, odgovarajuć na pitanja advokata Zorana Piperovića, u nastavku suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, nekadašnjem visokom policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

Oni su optuženi za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i pranje novca.

"Veljko Belivuk i Marko Miljković bili su pod stalnim nadzorom i pratnjom. S obzirom na veliki broj policijskih službenika koji su bili uključeni u to, njih dvojica nijesu mogli biti prijetnja za bilo što. Neopaženo nijesu mogli napustiti stan tokom boravka u Kotoru u januaru 2021. godine", izjavio je Žižić.

On je danas odgovorio na oko 70 pitanja specijalnog tužioca Miloša Šoškića i advokata odbrane.

"Upravo je Zoran Lazović tražio od nas da preduzmeno sve da bi procesuirali ogranak škaljarskog i kavačkog klana iz Herceg Novog na čijem je čelu bio Novljanin Duško Roganović. Zoran Lazović mi je rekao samo da radimo svoj posao. Nikada nijesam čuo da je Lazović dao bilo kome nalog kako da postupa u slučaju Duška Roganovića", istakao je Žižić.

"U medijima je bilo da sam u sjeckalici uništavao dokumenta, a vezano za kavački klan. Svaki akt prođe kroz arhivu, gdje se čuva. To je lako provjeriti", naglasio je Žižić i dodao da i nakon što je prestala funkcija Lazoviću, nikada od njega nije dobio bilo kakav nalog ili uputstvo.

Odgovarajući na pitanja advokata Stefana Jovanovića, Žižić je kazao da je u 2020. godini procesuirana 91 osoba i da je 41 bila iz kavačkog klana, a 14 iz škaljarskog. Godinu kasnije procesuirano je 108 osoba od čega 37 iz kavačkog klana, 28 iz škaljarskog i osam iz beranskog. Dodao je da Lazović nikada nije tražio da se Duško Roganović ili bilo koja osobe iz te grupe privileguje.