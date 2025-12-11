Uhapšeni Vanja P. branio se ćutanjem, provjerava se da li je povezan s pucnjavom u restoranu u Beogradu.

Meta egzekutora koji je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen tokom opservacije, kako se saznaje, trebalo je da bude crnogorski državljanin Đoko Dukić, navodno jedan od vođa škaljarskog klana.

Podsjetimo, tužilaštvo je saopštilo danas da je Vanja P. (30) likvidaciju planirao iz poluautomatskog pištolja, koji je pronađen kod njega. Kako se sumnja, od je pod automobil mete postavio ranije GPS uređaj za praćenje, kako bi znao tačnu lokaciju na kojoj se nalazi.

"Iznajmio je štek stan i u ponedjeljak se električnim bicikom odvezao do naselja u Višnjičkoj banji gdje je neko vrijeme osmatrao stan u kom živi Dukić. Dukić ga je, međutim, primjetio sa terase svog stana", potvrdio je izvor.

Kako navodi, ubrzo je uhapšen ali istražitelji provjeravaju da li je umiješan i u pucnjavu u kojoj je samo dva dana ranije, u subotu, N. K. koji je u restoranu bio u društvu Nenada Alajbegovića Alibega.

Dukića su ranije crnogorski mediji pominjali kao vođu dijela škaljarskog klana koji djeluje na sjeveru Crne Gore. On je 9. januara 2017. godine, dok je boravio na odsustvu iz zatvora Spuž teško ranjen iz automobila u pokretu. Kako su tvrdili, crnogorski istražitelji su presreli komunikaciju pripadnika suprotstavljenog kavačkog klana iz koje proizilazi da je Dukić neprijatelj Igora Božovića, inače jednog od vođa kavačkog klana, i da se "to mora rešiti".

Kako su pisali mediji tada, na BMW u kom je bio pucano je iz "Audija A6" u pokretu, koji je kasnije pronađen zapaljen.

Dukić se, inače, u to vrijeme nalazio u Spužu pošto je bio osuđen na 12 godina i dva mjeseca zatvora zbog pomaganju u ubistvu, falsifikovanja dokumenata i nanošenja teških tjelesnih povreda. Sva krivična djela je, navodno počinio u Njemačkoj.

Inače, Vanja P. koji je uhapšen zbog sumnje da je pripremao njegovu likvidaciju, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, branio se ćutanjem.

"Provjeravaju se operativne informacije da je Vanja P. povezan i sa pucnjavom u restoranu na Novom Beogradu, za koju se vjeruje da je meta bio Nenad Alajbegović, Alibeg, bivši vođa navijača Partizana kog su više puta pokušali da ubiju pripadnici takozvanog "vračarskog klana", otkriva izvor i podsjeća da prema optužnicama koje su do sada podignute, ali i operativnim informacijama, vračarski i kavački klan blisko sarađuju.