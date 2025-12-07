Raspisana je potraga za Alibegom nakon pucnjave u poznatom restoranu na Novom Beogradu jer je pobjegao sa lica mjesta.

Izvor: Kurir

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu raspisala potragu za Nenadom Alajbegovićem Alibegom (44) nakon pucnjave u poznatom restoranu na Novom Beogradu, saznaje "Kurir". On je sjedio za stolom u poznatom restoranu sa muškarcem N.K. (30) koji je ranjen sa osam metaka i odmah nakon pucnjave prebačen u bolnicu.

Kako je ispričao izvor "Kurira" upućen u istragu, policija traga za bivšim vođom Partizanove navijačke grupe "Zabranjeni" jer je napustio lice mjesta. Nepoznati muškarac koji je pucao pobjegao je sa lica mjesta, pa je policija odmah pokrenula akciju "Vihor 3".

"Alibeg je sinoć sjedio za stolom u restoranu sa N.K. kada je muškarac obučen u crno, sa kapuljačom na glavi, ušao unutra i ispalio osam hitaca u N.K. Alajbegović je, čim je vidio pištolj, pobjegao najprije uz stepenice na drugi nivo restorana, a zatim je napustio i lice mjesta", otkrio je izvor upućen u istragu.

On je, prema pisanju "Kurira", pobjegao iz restorana nakon pucnjave. Izašao je iz lokala i sapleo se na izlazu, nakon čega je brzo ustao, otišao do automobila marke "fijat", sjeo u njega i odvezao se.

Vidi opis Policija na nogama zbog Alibega nakon pucnjave na Novom Beogradu: Ovo je uradio posle haosa u poznatom restoranu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 8 / 8

Da podsjetimo, upucan je muškarac N.K. (30) koji je prevezen u bolnicu. Upucan je u prepunom poznatom restoranu, napadači su pobjegli nakon pucnjave, a policija je odmah pokrenula akciju “Vihor 3”.

Pogledajte fotografije sa mesta pucnjave na Novom Beogradu