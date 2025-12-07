Poznato stanje navijača u kog je ispaljeno 8 metaka na Novom Beogradu.

Izvor: Kurir

Navijač Partizana N.K. (30) ranjen je sinoć sa osam hitaca u pucnjavi, dok je sjedio u poznatom novobeogradskom restoranu sa bivšim vođom Partizanovih navijača Nenadom Alajbegovićem (44), zvanim Alibeg. Mediji sada otkrivaju u kakvom se stanju nalazi povrijeđeni muškarac.

Kiša metaka

"N.K. je sinoć ranjen sa osam hitaca iz vatrenog oružja, a ljekari su ga zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja odmah operisali. Operisao ga je tim ljekara, među kojima su bili hirurg i vaskularni hirurg, jer su povrede zadobijene od vatrenog oružja bile opasne", navodi Kurirov dobro obaviješteni izvor, koji potom objašnjava kakve povrede je zadobio mladić koji je bio u društvu Alibega.

"Zadobio je prostrelnu ranu desne natkoljenice sa aktivnim krvarenjem, zatim ima dvije rane u prednjem dijelu trbušnog zida. Takođe, tokom operacije pregledana je lijeva noga sa više prostrelnih rana. I dalje je intubiran, ali je za sada hemodinamski stabilan", objašnjava naš sagovornik.

Podsjetimo, pucnjava u restoranu dogodila se 6. decembra oko 21 sat, kada je muškarac, prema riječima očevidaca, u dvadesetim godinama, obučen u crno i sa kapuljačom na glavi, ušao u lokal i ispalio kišu metaka u N.K. Alajbegović je, čim je vidio pištolj, najprije pobjegao uz stepenice na drugi nivo restorana, a zatim je izašao i praktično pobjegao sa mjesta pucnjave.

Napadač u bijegu

"Maskirani napadač hladnokrvno je prišao stolu za kojim su sjedjeli ranjeni i Alajbegović, pucao i potom pobjegao. Za osumnjičenim napadačem se i dalje traga i odmah je pokrenuta policijska akcija Vihor", navodi sagovornik i dodaje:

"Alajbegović je u ovom slučaju direktni očevidac pokušaja ubistva i osoba koja bi mogla biti ključni svjedok, značajan za rasvjetljavanje ovog pokušaja likvidacije, pa ga zbog toga, navodno, policija sada potražuje."

Inače, mediji koji su sinoć bili na mjestu pucnjave zabilježili su kako Nenad Alajbegović praktično bježi iz restorana nakon pucnjave. Na snimku koji je objavljen vidi se kako, u jakni i farmerkama, izlazi iz lokala, sapliće se i pada. Potom brzo ustaje i užurbano odlazi do automobila "fijat", sjeda na mjesto vozača, daje gas i odlazi.