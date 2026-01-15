Nestao muškarac u željezničkom tunelu ispod Pančevačkog mosta.

Izvor: MONDO/uroš arsić/stefan stojanović

Večeras je, prema saznanjima "Republike", nestao muškarac u željezničkom tunelu ispod Pančevačkog mosta u Beogradu. Trenutno se policija i vatrogasci nalaze na licu mjesta.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice tragaju za licem po prijavi policije i ušli su pješke u željeznički tunel ispod Pančevačkog mosta. Dojava je primljena u večernjim satima.

Ekipe su na licu mjesta stigle u 20.40 časova. Jedan dio ekipe je ušao u tunel sa strane Pančevačkog mosta, a drugi dio je angažovan kod Vukovog spomenika.

Potraga je u toku. Zasad nema informacija o pronalasku lica.