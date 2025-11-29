Nestala influenserka Stefanija P. (32) iz Graca ubijena je od strane bivšeg dečka, koji ju je zadavio, spakovao u kofer i zakopao u šumi u Sloveniji.

Izvor: Gari Wyn Williams / Alamy / Profimedia

Potraga za nestalom influenserkom Stefanijom P. iz Graza dobila je tragičan epilog. Njen bivši dečko (31) priznao je stravičan zločin i odveo policiju do tijela koje je zakopao u šumskom području u Sloveniji, piše Krone.at.

Nakon što je uhapšen u Sloveniji, 31-godišnjak je juče izručen austrijskim vlastima. Tokom višesatnog ispitivanja, koje su sproveli štajerski kriminalistički inspektori, osumnjičeni je prekinuo ćutanje. Istražitelje je potom odveo do tijela 32-godišnje influenserke. Prema priznanju, svoju devojku je zadavio, njeno tijelo spakovao u kofer i potom zakopao u šumi u Sloveniji. Kako je tačno došlo do ovog stravičnog čina, zasad ostaje nejasno.

Nestala nakon božićne zabave

Porodica i radne kolege prijavili su nestanak prošle nedelje. Objasnili su da Stefaniju nisu mogli dobiti na telefon, a nije se pojavila ni na dogovorenom fotografisanju u Gracu. Prethodnu noć provela je na božićnoj zabavi.

Istraga je ubrzo pokazala da bi bivši dečko mogao biti povezan s njenim nestankom. Slovenačka policija uhapsila ga je u ponedeljak uveče, nakon što je primijećen u blizini svog zapaljenog automobila kod kazina južno od graničnog prelaza Špilje (Spielfeld).

Već ranije uhapšeni su i njegov brat i očuh. Obojici je određen istražni zatvor u kaznenoj ustanovi Grac-Jakomini zbog opasnosti od prikrivanja dokaza.