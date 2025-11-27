Nestala poznata influenserka: Policija privela bivšeg dečka, njegovog brata i oca, u Sloveniji našli zapaljen "golf"

Influenserka Štefani P. (32), na društvenim mrežama poznata kao Fani, nestala je u ranim jutarnjim satima u nedelju, nakon povratka sa božićne zabave.

Izvor: Instagram/badgalfani

Austrijska i slovenačka policija vode intenzivnu potragu za influenserkom koja se na društvenim mrežama predstavlja kao Fani, a u sklopu istrage uhapšeni su njen bivši partner i još dvojica muškaraca. Vijest je odjeknula širom regiona i izazvala veliku zabrinutost među njenim pratiocima i prijateljima.

Štefani je poslednji put viđena u kotaru Gajdorf, nedaleko od svoje zgrade, u ranu nedelju ujutro. Noć je provela na božićnoj zabavi sa prijateljicom, a između pet i šest ujutro taksijem se vratila u svoj kraj. Poslala je kratku poruku: "Stigla sam dobro kući."

Nakon toga, svaki trag joj se gubi. Kao profesionalna šminkerka i influenserka sa skoro 45.000 pratilaca, imala je dogovoreno fotografisanje u centru grada, ali se nije pojavila. Nije odgovarala ni na poruke ni na pozive. Njeni poznanici prijavili su njen nestanak u ponedeljak.

Istog dana, prolaznik je u četvrti Egenberg pronašao njen mobilni telefon bačen na ulici. Taj detalj pokrenuo je opsežniju policijsku pretragu i doveo do fokusiranja istrage na njenog 31-godišnjeg bivšeg partnera.

Uhapšen bivši partner, njegov brat i otac

Muškarac je uhapšen u ponedeljak uveče u blizini slovenačkog Šentilja. Njegov crveni "folksvagen golf" pronađen je ranije potpuno izgorio nedaleko od granice. Neslaganja u objašnjenjima i sumnjivi detalji ubrzali su zahtjeve austrijske policije za njegovo izručenje.

Prema informacijama objavljenim u austrijskoj štampi, a koje je potvrdio portparol državnog tužilaštva u Gracu Arnulf Rumpold, uhapšene su i dvije druge osobe - brat bivšeg partnera nestale influenserke i njegov očuh. Policija provjerava njihovu eventualnu povezanost sa nestankom i događajima koji su mu prethodili.

Sve je manje vjerovatno da se radi o dobrovoljnom nestanku. U stanu nestale žene navodno su pronađeni tragovi koji ukazuju na mogući sukob, a njen pas je zatečen sam, što je dodatno uznemirilo porodicu. Jedan komšija izjavio je da je u vrijeme nestanka vidio bivšeg partnera u zgradi u ulici Hokštajngase, što je policiju navelo na dalje provjere.

Potraga se širi ka granici

Potraga se trenutno vodi na široj teritoriji sjeveroistočno od Graca, posebno u okolini Šentilja i Špildfelda. Slovenačka policija pretražuje i posjede povezane sa porodicom osumnjičenog, dok austrijski istražioci prikupljaju sve moguće tragove koji bi mogli rasvijetliti šta se dogodilo sa popularnom influenserkom.