Posle više od godinu i po dana istrage, slučaj nestanka Danke Ilić i dalje je bez ključnih odgovora. Najnoviji nalaz rekonstrukcije, koji je stigao u Više javno tužilaštvo u Zaječaru, nije donio nova saznanja, pa se sada sve oči uprte u Apelacioni sud u Nišu.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Rina/Facebook/Printscreen

U Više javno tužilaštvo u Zaječaru stigao je nalaz rekonstrukcije nestanka Danke Ilić sa Fakulteta tehničkih nauka, deparmenta za saobraćaj iz Novog Sada.

"Rekonstrukcija događaja rađena je 16. juna. Čekali smo nalaz iz Novog sada. U njemu apsolutno nema ništa novo, sve se podudara. Mi smo proslijedili advokatima osumnjičenih dokumentaciju. Ukoliko se oni ne budu žalili, onda se ponovo piše optužnica", saznaje seiz Višeg suda u Zaječaru.

Na osnovu rezultata, pomaka u istrazi nema. Nema saslušanja svjedoka jer su svi saslušani, osumnjičeni i dalje negiraju djelo, nijedan materijalni dokaz ne postoji.

Nakon svih obrada, i nakon pisanja optužnice koja će biti proslijeđena Apelacionom sudu u Nišu, za sada nema nagovještaja šta će dalje biti. Uglavnom, zadnju će riječ imati Apelacioni sud Niš.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Zaječaru vodi istragu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, radnika borskog JKP "Vodovod", zbog sumnje da su 26. marta prošle godine u Banjskom polju službenim autom "fijat panda" udarili Danku Ilić, koja je iz dvorišta majčine stare kuće izašla na glavni put.

Tužilaštvo smatra da su osumnjičeni potom unijeli dijete u auto, pa tijelo bacili na deponiju. Kako tijelo do danas nije pronađeno, tužilaštvo smatra da je ono dva dana nakon zločina premješteno na tajnu lokaciju.

Inače, optužnica protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića ponovo je bila ukinuta, a Apelacioni sud u Nišu je tada naložio da se istraga dopuni i to ponovnim saslušanjem Ivane Ilić, Dankine majke, i rekonstrukcijom događaja, što je i urađeno. Osumnjičeni se, inače, već 21 mjesec nalaze u pritvoru.