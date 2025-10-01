Ministarstvo finansija SAD izdalo je posebnu licencu koja odlaže stupanje na snagu sankcija protiv Naftne industrije Srbije (NIS), omogućavajući kompaniji da nesmetano nastavi operativne aktivnosti do 8. oktobra 2025. godine.

Izvor: YT/NISSrbija/MONDO/Uros Arsic

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 30. septembra novu posebnu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija u punom obimu prema kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS). Ovom odlukom NIS-u je omogućeno nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 8. oktobra 2025. godine.

Iz kompanije podsjećaju da su već podnijeli dopunu zahtjeva za uklanjanje sa liste SDN (Specially Designated Nationals), na kojoj se NIS nalazi. Riječ je o dugotrajnom i kompleksnom procesu, a inicijalni zahtjev je poslat 14. marta ove godine.

"NIS nastavlja sa aktivnostima koje imaju za cilj prevazilaženje aktuelne situacije, a o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje kompanija će blagovremeno obavijestiti javnost", navodi se u saopštenju.